Янукович: Я не святий

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П'ятниця, 25 листопада 2016, 18:51

Колишній президент України Віктор Янукович заявив, що шкодує через те, що не підписав наказ про оголошення воєнного стану за часів Євромайдану. Однак потім додав, що все одно б не прийняв такого рішення.

Про це він сказав на прес-конференції в Ростові-на-Дону.

"Я дійсно зробив низку помилок, я не святий. Найголовніша помилка, яку я зробив, я не зміг, не знайшов у той час в собі сили підписати наказ про введення військ і оголошення воєнного стану в Україні", - заявив Янукович.

Однак через кілька хвилин додав, що якби можна було повернути час назад, він би все одно не підписав такого документа.

Раніше були оприлюднені документи про те, що з перших днів Майдану тодішня влада готувалася до силового сценарію. Аж до застосування заходів антитерористичного характеру проти мирних мітингувальників.

Саша Ночь, УП

Теми: Янукович
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Коментарі — 2
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IP: 87.177.216.---sedoj25.11.2016 20:40
До сих пор не могу понять, как такое могло стать президентом европейской страны...
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IP: 46.200.122.---sensor+225.11.2016 19:50
Тупое ничтожество.

УП, зачем столько новостей об этом недочеловеке?
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