Янукович: Я не святий
Колишній президент України Віктор Янукович заявив, що шкодує через те, що не підписав наказ про оголошення воєнного стану за часів Євромайдану. Однак потім додав, що все одно б не прийняв такого рішення.
Про це він сказав на прес-конференції в Ростові-на-Дону.
"Я дійсно зробив низку помилок, я не святий. Найголовніша помилка, яку я зробив, я не зміг, не знайшов у той час в собі сили підписати наказ про введення військ і оголошення воєнного стану в Україні", - заявив Янукович.
Однак через кілька хвилин додав, що якби можна було повернути час назад, він би все одно не підписав такого документа.
Раніше були оприлюднені документи про те, що з перших днів Майдану тодішня влада готувалася до силового сценарію. Аж до застосування заходів антитерористичного характеру проти мирних мітингувальників.
Саша Ночь, УП
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