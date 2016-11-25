Янукович: Я не святий

Колишній президент України Віктор Янукович заявив, що шкодує через те, що не підписав наказ про оголошення воєнного стану за часів Євромайдану. Однак потім додав, що все одно б не прийняв такого рішення.

Про це він сказав на прес-конференції в Ростові-на-Дону.

"Я дійсно зробив низку помилок, я не святий. Найголовніша помилка, яку я зробив, я не зміг, не знайшов у той час в собі сили підписати наказ про введення військ і оголошення воєнного стану в Україні", - заявив Янукович.

Однак через кілька хвилин додав, що якби можна було повернути час назад, він би все одно не підписав такого документа.

Раніше були оприлюднені документи про те, що з перших днів Майдану тодішня влада готувалася до силового сценарію. Аж до застосування заходів антитерористичного характеру проти мирних мітингувальників.

Саша Ночь, УП