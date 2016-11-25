Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Янукович: Я не святий

П'ятниця, 25 листопада 2016, 17:51

Колишній президент України Віктор Янукович заявив, що шкодує через те, що не підписав наказ про оголошення воєнного стану за часів Євромайдану. Однак потім додав, що все одно б не прийняв такого рішення.

Про це він сказав на прес-конференції в Ростові-на-Дону.

"Я дійсно зробив низку помилок, я не святий. Найголовніша помилка, яку я зробив, я не зміг, не знайшов у той час в собі сили підписати наказ про введення військ і оголошення воєнного стану в Україні", - заявив Янукович.

Однак через кілька хвилин додав, що якби можна було повернути час назад, він би все одно не підписав такого документа.

Раніше були оприлюднені документи про те, що з перших днів Майдану тодішня влада готувалася до силового сценарію. Аж до застосування заходів антитерористичного характеру проти мирних мітингувальників.

Саша Ночь, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Янукович
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

Усі новини...
Янукович
Доведене до банкрутства колишнє обленерго Януковича ліквідують
Плач, сміх та непритомність. Що відбувається в ексрезиденціії Януковича та як Межигір'я пережило вторгнення РФ
Олександр Вілкул: Якби була можливість, я б не розмовляв із Путіним. Я б його убив
Останні новини
16:41
Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України
16:37
Зеленський і Сунак пояснили зміст безпекової угоди
16:33
На ДП "Документ" виявили фінансових порушень на 84 мільйони
16:29
Росіяни скинули авіабомбу на Авдіївку: загинув чоловік – ОВА
16:20
Гігантські людиноподібні мавпи вимерли, ймовірно, через зміну клімату – дослідження
16:17
BlackRock купує Global Infrastructure Partners за 12,5 млрд доларів: угода стане рекордною для інвестгіганта
16:16
Інтенсивне застосування дронів унеможливлює і російські, і українські наступальні операції – Буданов
16:10
Україна уклала з Британією договір про безпеку
15:57
В Естонії суд скасував штраф депутату, який вивісив радянський прапор у Талліні
15:57
Скасування святкових днів під час війни більше не є важливим для економіки - Нацбанк
Усі новини...
Реклама: