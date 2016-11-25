Янукович - журналістці: Вам мене не принизити. Передайте господарям

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П'ятниця, 25 листопада 2016, 19:47

Колишній президент України Віктор Янукович образив журналістку телеканалу СТБ Олену Лунькову, яка поставила запитання про те, що про нього напишуть у підручниках.

Це сталося під час прес-конференції в Ростові-на-Дону.

 "Напишуть правду. Зараз досить багато наговорили про мене. Крім мого прізвища, можливо, імені та по батькові, це єдина правда. Все інше брехня", - відповів він на запитання "Як ви думаєте, що про вас напишуть в підручниках історії?".

"Вам не вдасться мене принизити. Я прожив досить серйозне і складне життя. І я його продовжую жити. Я буду відповідати перед своїми дітьми, своєю сім'єю і українським народом. Ви щоб знали, і передайте своїм господарям", - додав Янукович.

На уточнення журналістки про те, що господарів у неї немає, екс-президент заявив: "Є, є, знаємо ми ваших господарів, і знаємо, як вони з вами поводяться".

Лунькова, в свою чергу, попросила Януковича розповісти, хто ці люди.

"Ну, це окрема тема. Ви цього не варті, щоб на вас стільки витрачати часу", - відповів колишній президент.

Саша Ночь, УП

Теми: Янукович ЗМІ
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IP: 84.172.238.---Marina Kranich25.11.2016 20:29
Принизити Яника дійсно неможливо. Бо він вже знаходиться на найнижчому рівні людської мерзотності. Ще нижчих щабелів мерзотності просто не існує. Те ж саме відноситься і до всіх інших ригів, як би хамелеонські вони себе сьогодні не іменивали.
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