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Янукович - журналистке: Вам меня не унизить. Передайте хозяевам

Пятница, 25 ноября 2016, 18:47

Бывший президент Украины Виктор Янукович оскорбил журналистку телеканала СТБ Алену Лунькову, которая задала вопрос о том, что о нем напишут в учебниках.

Это случилось во время пресс-конференции в Ростове-на-Дону.

 "Напишут правду. Сейчас достаточно много наговорили обо мне. Кроме моей фамилии, возможно, имени и отчества, это единственная правда. Все остальное ложь", - ответил он на вопрос "Как вы думаете, что о вас напишут в учебниках истории?".

"Вам не удастся меня унизить. Я прожил достаточно серьезную и сложную жизнь. И я ее продолжаю жить. Я буду отвечать перед своими детьми, своей семьей и украинским народом. Вы чтобы знали, и передайте своим хозяевам", - добавил Янукович.

На уточнение журналистки о том, что хозяев у нее нет, экс-президент заявил: "Есть, есть, знаем мы ваших хозяев, и знаем, как они с вами обходятся".

Лунькова, в свою очередь, попросила Януковича рассказать, кто эти люди.

"Ну, это отдельная тема. Вы этого не стоите, чтобы на вас столько тратить времени", - ответил бывший президент.

Саша Ночь, УП

Темы: ЯнуковичСМИ
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