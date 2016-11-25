Янукович - журналистке: Вам меня не унизить. Передайте хозяевам

Бывший президент Украины Виктор Янукович оскорбил журналистку телеканала СТБ Алену Лунькову, которая задала вопрос о том, что о нем напишут в учебниках.

Это случилось во время пресс-конференции в Ростове-на-Дону.

"Напишут правду. Сейчас достаточно много наговорили обо мне. Кроме моей фамилии, возможно, имени и отчества, это единственная правда. Все остальное ложь", - ответил он на вопрос "Как вы думаете, что о вас напишут в учебниках истории?".

"Вам не удастся меня унизить. Я прожил достаточно серьезную и сложную жизнь. И я ее продолжаю жить. Я буду отвечать перед своими детьми, своей семьей и украинским народом. Вы чтобы знали, и передайте своим хозяевам", - добавил Янукович.

На уточнение журналистки о том, что хозяев у нее нет, экс-президент заявил: "Есть, есть, знаем мы ваших хозяев, и знаем, как они с вами обходятся".

Лунькова, в свою очередь, попросила Януковича рассказать, кто эти люди.

"Ну, это отдельная тема. Вы этого не стоите, чтобы на вас столько тратить времени", - ответил бывший президент.

Саша Ночь, УП