Бойовики "ДНР" заявляють, що затримали "азовця"

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П'ятниця, 25 листопада 2016, 22:58

Бойовики "ДНР" заявляють, що затримали представника полку "Азов".

Про це заявив представник керівництва терористичної організації "ДНР" Едуард Басурін.

"23 листопада 2016 року біля блок-посту в районі Майорська був затриманий сержант Чайковський Володимир Анатолійович, командир відділення розвідувального батальйону полку МВС "Азов". Під час попереднього розслідування Чайковський дав свідчення, що отримав завдання від командування здійснити терористичний акт на ринку Макіївки" , - сказав він.

Раніше у прес-центрі АТО заявляли, що бойовики планують влаштувати провокації у Дебальцевому 26 листопада.

РИА Новости

Теми: "ДНР" "Азов"
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