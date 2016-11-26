У Трампа сперечаються щодо кандидата на пост держсекретаря

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Субота, 26 листопада 2016, 03:34

Конкуруючі групи в рамках перехідної команди Трампа розділилися між Міттом Ромні і колишнім мером Нью-Йорка Рудольфом Джуліані.

Про це пише Голос Америки.

Радник Трампа Келліенн Конуей в четвер висловила в Твіттері позицію фракції, налаштованої проти Ромні. За словами Конуей, вона отримала "шквал" стурбованості від людей, які ставлять під сумнів лояльність Ромні, колишнього губернатора штату Массачусетс. Під час президентської кампанії Ромні назвав Трампа "аферистом" і "шахраєм".

Противники Джуліані на посаді держсекретаря відзначають його великі ділові відносини з іноземними інтересами, що, ймовірно, призведе до тяжких слухань в Сенаті щодо затвердження його кандидатури. Вони також задаються питанням, чи володіє 72-річний Джуліані витривалістю, необхідною для насиченої міжнародними поїздками роботи.

Обраний президент, який завоював репутацію людини, схильної змінювати свою думку, позитивно висловлювався як про Ромні, так і про Джуліані. Трамп сказав помічникам, що Ромні "виглядає частиною" державного секретаря і, за повідомленнями, в недавніх дискусіях з оточенням Трамп захоплено говорив про Джуліані.

Серед інших кандидатів на пост держсекретаря називають відставного генерала та колишнього директора ЦРУ Девіда Петреуса і сенатора від Теннессі Боба Коркера. Згідно з останніми повідомленнями, також розглядається кандидатура відставного генерала морської піхоти Джона Келлі.

Також повідомляється, що в п'ятницю Трамп призначив Кетлін Трой МакФарленд на пост заступника радника з національної безпеки, а Дональда Ф. Макганa - на пост помічника президента і радника Білого дому з юридичних питань.

Теми: США Трамп
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