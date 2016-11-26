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В Трампа спорят относительно кандидата на пост госсекретаря

Суббота, 26 ноября 2016, 02:34

Конкурирующие группы в рамках переходной команды Трампа разделились между Миттом Ромни и бывшим мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани.

Об этом пишет Голос Америки.

Советник Трампа Келлиэнн Конуэй в четверг высказала в Твиттере позицию фракции, настроенной против Ромни. По словам Конуэй, она получила "шквал" обеспокоенности от людей, которые ставят под сомнение лояльность Ромни, бывшего губернатора штата Массачусетс. Во время президентской кампании Ромни назвал Трампа "аферистом" и "мошенником".

Противники Джулиани на посту госсекретаря отмечают его обширные деловые отношения с иностранными интересами, что, вероятно, приведет к тяжелым слушаниям в Сенате по утверждению его кандидатуры. Они также задаются вопросом, обладает ли 72-летний Джулиани выносливостью, необходимой для насыщенной международными поездками работы.

Избранный президент, который завоевал репутацию человека, склонного менять свое мнение, положительно высказывался как о Ромни, так и о Джулиани. Трамп сказал помощникам, что Ромни "выглядит частью" государственного секретаря и, по сообщениям, в недавних дискуссиях с окружением Трамп восторженно говорил о Джулиани.

Среди других кандидатов на пост госсекретаря называют отставного генерала и бывшего директора ЦРУ Дэвида Петреуса и сенатора от Теннесси Боба Коркера. Согласно последним сообщениям, также рассматривается кандидатура отставного генерала морской пехоты Джона Келли.

Также сообщается, что в пятницу Трамп назначил Кэтлин Тройа Макфарлэнд на пост заместителя советника по национальной безопасности, а Дональда Ф. Макганa – на пост помощника президента и советника Белого дома по юридическим вопросам.

Темы: СШАТрамп
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