Помер Фідель Кастро

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Субота, 26 листопада 2016, 08:14

У Гавані ввечері в п'ятницю, 25 листопада, на 91-му році життя помер лідер Кубинської революції, багаторічний глава держави Фідель Кастро.

Про смерть Фіделя повідомив його брат, чинний голова Державної ради Куби Рауль Кастро, пише DW.com.

Фідель Кастро очолив збройне повстання на Кубі у 1950-х роках, яке призвело до повалення режиму диктатора Фульхенсіо Батісти 1 січня 1959 року. Після цього він був головою Ради міністрів і головою Державної ради Куби (президентом) в 1959-2008 і 1976-2008 роках і першим секретарем ЦК правлячої Комуністичної партії Куби в 1961-2011 роках. Правління Кастро позначилося серед іншого і жорстким протистоянням Куби із США.

Фідель Кастро останніми роками тяжко хворів та рідко з'являвся на публіці. У 2006 році він фактично передав управління державою молодшому брату Раулю.

Останні два роки між Кубою та Сполученими Штатами спосерігалося потепління у відносинах. Цього року Барак Обама став першим президентом США, який відвідав Кубу за кілька десятків років.

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Коментарі — 2
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IP: 78.37.36.---Vadim Slutsky26.11.2016 09:46
Это утка. Фидель бессмертен.
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IP: 86.56.60.---Русскаяукраинка 26.11.2016 08:28
Мир его праху!!!
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