У суботу в Україні та світі вшановують пам'ять жертв голодоморів

26 листопада в Україні вшановують пам'ять жертв голодоморів.

Загальнонаціональні заходи до Дня пам'яті жертв Голодомору пройдуть по всій Україні та у 32 країнах світу.

У Києві о 14:30 відбудуться меморіальні заходи біля Національного меморіалу жертв Голодомору за участі свідків Голодомору, очільників держави, представників духовенства та громадськості.

О 16:00 - загальнонаціональна хвилина мовчання та акція "Запали свічку пам'яті".

Щороку Український інститут національної пам'яті пропонує спеціальну тему Дня для підкреслення певного аспекту трагедії Голодомору 1932-1933 рр. Цьогоріч такою темою є "Голодомор не зламав", коли згадуватимуть видатних українців, котрі пережили геноцид та змогли реалізувати себе, попри травму пережитого у 1932-1933 роках.

Серед обраних Інститутом національної пам'яті незламних українців - автор Акта проголошення незалежності України у 1991-му Левко Лук'яненко, оперна співачка Євгенія Мірошниченко, дисиденти Іван Світличний та Олекса Тихий, художниця Катерина Білокур, письменники Василь Барка та Олесь Гончар, лікарка Нонна Ауска, поет Дмитро Білоус, філософ Микола Руденко, модель Євгенія Сакевич-Даллас, творець музеїв Михайло Сікорський, кінодраматург Борис Хандрос, прозаїк Анатолій Дімаров, живописець Опанас Заливаха.

Укрінформ