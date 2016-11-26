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В субботу в Украине и мире почтят память жертв голодоморов

Суббота, 26 ноября 2016, 09:52

26 ноября в Украине чтят память жертв голодоморов.

Общенациональные мероприятия ко Дню памяти жертв Голодомора пройдут по всей Украине и в 32 странах мира.

В Киеве в 14:30 состоятся мемориальные мероприятия возле Национального мемориала жертв Голодомора с участием свидетелей Голодомора, руководителей государства, представителей духовенства и общественности.

В 16:00 - общенациональная минута молчания и акция "Зажги свечу памяти".

Ежегодно Украинский институт национальной памяти предлагает специальную тему Дня для подчеркивания определенного аспекта трагедии Голодомора станет "Голодомор не сломал", когда вспоминают выдающихся украинцев, которые пережили геноцид и смогли реализовать себя, несмотря на травму пережитого в 1932 -1933 годах.

Среди избранных Институтом национальной памяти украинцев - автор Акта провозглашения независимости Украины в 1991-м Левко Лукьяненко, оперная певица Евгения Мирошниченко, диссиденты Иван Светличный и Олекса Тихий, художница Екатерина Билокур, писатели Василий Барка и Олесь Гончар, врач Нонна Ауска, поэт Дмитрий Белоус, философ Николай Руденко, модель Евгения Сакевич-Даллас, создатель музеев Михаил Сикорский, кинодраматург Борис Хандрос, прозаик Анатолий Димаров, живописец Афанасий Заливаха.

Укринформ

Темы: голодомор
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