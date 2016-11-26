"Рух нових сил" Саакашвілі стане партією і може об'єднатися з "Самопоміччю"

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Субота, 26 листопада 2016, 13:32
Давид Сакварелідзе

Лідери створюваного "Руху нових сил" мають намір зареєструвати в Міністерстві юстиції свою політичну партію, а не перейменовувати одну з існуючих.

Про це заявив один з лідерів руху Давид Сакварелідзе в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Багато людей пропонували свої готові партії перейменувати - вони від душі хочуть якось посприяти. Нам не хочеться йти таким шляхом. Думаю, що ми все-таки доб'ємося і реєстрації політичної сили, і подальшого її розвитку", - сказав він.

Сакварелідзе також висловив надію, що не будуть створюватися перешкоди при реєстрації їхньої політичної партії.

При цьому він дав зрозуміти, що лідером такої політсили може стати екс-глава Одеської обласної державної адміністрації, екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі.

За словами Сакварелідзе, люди, які входили до номінаційного комітету зі створення партії з можливою назвою "Хвиля", можуть приєднатися до "Руху нових сил". Він також зазначив, що Саакашвілі раніше озвучив умовні критерії, хто може увійти до створюваної ними партії.

"Рух", по суті, уособлює і символізує те, що будь-які правильні люди можуть об'єднуватися - і Віктор Чумак (позафракційний народний депутат), і Новак (народний депутат з фракції "Блок Петра Порошенка" Наталія Новак), і Касько (екс-заступник генпрокурора Віталій Касько) - ласкаво просимо", - сказав він.

За словами одного з лідерів "Руху нових сил", вони підтримують комунікації з "Демократичним Альянсом", однак вважають, що, крім нього, є багато інших "гідних політичних сил".

Разом з тим Сакварелідзе заявив, що розглядає як потенційного партнера лідера партії "Самопоміч", мера Львова Андрія Садового.

"Я дуже симпатизую цій людині. Він на важливому етапі української політики зміг зібрати досить багато хороших людей, створив політичну партію, яка зайшла до Верховної Ради і створює серйозний контраст. Єгор Соболєв - мій товариш, вважаю його хорошою людиною і готовий йти з ним у розвідку", - пояснив політик.

Він додав: "Такі люди - наші партнери, незалежно від того, будемо ми об'єднуватися чи ні. Все одно це об'єднання рано чи пізно відбудеться".

На питання, чи допускає він об'єднання з "Самопоміччю", Сакварелідзе відповів: "Нічого не виключено".

Як повідомлялося, 19 листопада Саакашвілі заявив про створення "Руху нових сил" і про намір провести 27 листопада в Києві відкриту Раду цього руху.

Теми: Саакашвілі партія
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IP: 217.118.83.---petrius26.11.2016 13:47
Лучше партия грузинов под руководством Саакашвили, чем "оппоблок" - воровской осколок регионалов-сепаратистов. С Саакашвили шакс есть, а с бывшими рыгами и надежды не останется.
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