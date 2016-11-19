Саакашвілі анонсував відкриту Раду свого нового "Руху"

Екс-голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі анонсував проведення 27 листопада у Києві відкритої Ради "Руху нових сил".

Про це Саакашвілі повідомив на своїй сторінці у Facebook.

У повідомленні не вказується, чи дане об'єднання є політсилою. При цьому Саакашвілі зазначив, що збори відбулися 19 листопада у Києві "під пильним наглядом СБУ".

"Близько сотні представників ініціативних груп з усієї України зібралися в нашому офісі. ... Наша зустріч проходила під пильним наглядом СБУ, ... Ми дали старт роботі у кожному регіоні України. Спільно вирішили: ми – "Рух нових сил", бо саме слово "рух" відображає все, що ми робимо, воно символ змін, символ перемоги", - заявив він.

Також Саакашвілі додав, що хоче "запросити всіх, хто готовий до командної роботи, активістів і союзників прийти 27 листопада о 13.00 до пам’ятника В’ячеславу Чорноволу у Києві (Музейний провулок) на відкриту Раду" та запросив "представників усіх демократичних політичних сил приєднатися".

"Ми розпочинаємо кардинальну зміну влади в країні. У другу річницю невдалої роботи парламенту ми оголосимо наші вимоги і розпочнемо оновлення політичної еліти за допомогою кадрового резерву", - заявив екс-глава Одеської ОДА.

фото з Facebook міхеіла Саакашвілі

У свою чергу соратник Саакашвілі, екс-заступник генпрокурора Давид Сакварелідзе оприлюднив відео, на якому зафіксовано авто з людьми, які, за його словами, є представниками СБУ. За словами Сакварелідзе, за командою Саакашвілі стежать представники СБУ "за дорученням заступника голови СБУ (Павла) Демчини", який очолює управління СБУ з боротьби з корупцією.

"Перші "ластівки" від президентської команди за дорученням заступника голови СБУ Демчини вже заметушилися після того, як ми запросили своїх однодумців до нашого київського офісу. Стає сумно через те, що замість захисту українців ... президент Порошенко перетворив цю службу у політичну поліцію, яка займається стеженням, прослуховуванням і спробою дискредитації його політичних опонентів", - заявив Сакварелідзе.

Як відомо, 7 листопада голова Одеської ОДА Михайло Саакашвілі заявив, що подає у відставку. Особа Саакашвілі обговорювалася у колі громадських активістів, як "драйвера нової політичної сили".

Екс-заступник генпрокурора Давид Сакварелідзе весною заявляв, що "Саакашвілі ... буде одним з ідеологів і драйверів нової партії".

Влітку нардеп Віктор Чумак повідомив, що номінаційний комітет активно відбирає людей, які стануть членами нової всеукраїнської партії "Хвиля", яку може очолити Саакашвілі.

11 листопада Саакашвілі заявив, що ніколи не був причетний до створення партії "Хвиля", а у його новій політсилі будуть люди, які більше одного повного строку не були у Верховній Раді.

"Ніколи я не робив ніякої партії "Хвиля", але я хочу сказати, в Україні буде хвиля, і хвиля змінить владу", - заявив він.

На питання, чи будуть у його партії Давід Сакварелідзе, Віктор Чумак, Віталій Касько, Наталія Новак Саакашвілі відповів: "У нас будуть люди, які більше одного повного строку не були в Раді, непомічені у поганих речах і не були довго на високих посадах у виконавчій владі".

Українська правда