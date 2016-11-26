У Клінтон підтримають перерахунок голосів у кількох штатах

00
0
Субота, 26 листопада 2016, 21:08

Кампанія кандидата в президенти США від Демократів Гілларі Клінтон, яка не отримала перемоги на виборах, має намір підтримати ініціативу "Зеленої партії" щодо перерахунку голосів у штаті Вісконсін, а також у інших ключових штатах країни.

Про це повідомив у неділю центральний американський телеканал CNN.

"У кампанії Гілларі Клінтон заявили в суботу, що приєднаються до зусиль, спрямованих на перерахунок голосів у кількох ключових штатах, ініційованих кандидатом у президенти США від Партії зелених Джилл Стейн, яка поставила мільйони доларів, щоб переглянути результати голосування в штаті Вісконсін", - йдеться в публікації.

Водночас юрист кампанії Клінтон Марк Еліас повідомив у соцмережах, що власне розслідування демократів не розкрило жодних доказів зовнішнього втручання в систему голосування.

Рішення кампанії Клінтон має на меті не оскарження результатів виборів, а підтвердження гарантій, що все відбулося справедливо, йдеться в матеріалі.

Як повідомлялося, керівництво Партії зелених у п'ятницю заявило про необхідність перерахунку голосів в штаті Вісконсін після повідомлень про невідповідність результатів голосування.

Укрінформ

Теми: США
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Трамп констатував смерть Кастро, у США "святкують" 26 листопада 2016, 18:18
Адміністрація Обами заявила, що вибори в США точно відображають волю народу 26 листопада 2016, 16:50
Путін сподівається, що паспорт Сігала поліпшить відносини між РФ та США 26 листопада 2016, 15:10
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
ОБСЄ: Кількість порушень "тиші" на Донбасі й далі б'є рекорди
"Укралізниця" скасувала низку рейсів "Інтерсіті" у новорічну ніч
Росія запустить залізницю в обхід України на рік раніше
Через бойові дії половина Донеччини залишилася без води
Усі новини
Black Friday

Де шукати знижки на українські марки

Інтерв'ю

Шуров: Я виступатиму в Росії, лише коли ми станемо цивілізованими сусідами