Вибори президента США: в одному штаті перерахують голоси

У Вісконсіні перерахують голоси за підсумками виборів президента США.

Про це повідомляє CNBC з посиланням на дані представників виборчої комісії.

Заяву про перерахунок голосів комісія отримала від кандидата від Партії зелених на пост президента Джилл Стайн. Очікується, що перерахунок розпочнеться наприкінці наступного тижня.

За словами Стайн, вона має намір домогтися перерахунку голосів у трьох штатах - Вісконсіні, Мічигані та Пенсильванії.

Дати перерахунку голосів у Мічигані та Пенсільванії можуть назвати наступного тижня.

Заява до виборчої комісії надійшла від Стайн після того, як сума зібраних коштів на перерахунок перебільшила початкові плани у $2.5 млн та досягнув 4 мільйонів.

"Тепер, коли ми завершили фінансування перерахунку голосів у штаті Вісконсін та фінансування перерахунку голосів у Пенсільванії (заявка має бути подана не пізніше понеділка), ми зосередимося на зборі коштів, необхідних для перерахунку голосів у Мічигані (крайній термін подачі заявок - середа) ", - зазначено у заяві, повідомляє Голос Америки.

Повідомляється, що машини для голосування, які використовуються у Вісконсіні "були вкрай вразливі в тому, що стосується можливого злому і шкідливих програм". На сайті також стверджується, що машини не були забезпечені ніякими захисними механізмами.

Стайн завоювала на виборах трохи більше 1% голосів виборців, а у заяві, оприлюдненій на своєму сайті, повідомила, що виступає з ініціативою перерахунку голосів, не маючи на меті допомогти Клінтон, яку вона піддавала різкій критиці під час всієї передвиборної кампанії, а в інтересах "захисту демократії".

Як відомо, кандидат від Демократичної партії Хілларі Клінтон мінімально програла республіканцю Дональду Трампу у штатах Пенсільванія і Вісконсін та у Мічигані.

В ніч на 26 листопада The International Business Times повідомило, що у Мічигані - єдиному штаті, де залишалося підрахувати голоси виборців - підрахунок завершився, перемога дісталася Дональду Трампу. Згідно з повідомленням, за Трампа у Мічигані віддали голоси 2 млн 279 тис. 543 виборців, за Клінтон проголосували 2 млн 268 тис. 839 осіб.

Клінтон випередила Трампа за кількістю відданих голосів виборців. За останніми даними, перевага Клінтон над Трампом перевищила 2 млн голосів виборців. Однак система виборів президента США не передбачає прямого голосування. Виборці віддають свої голоси за вибірників, які підтримують одного із кандидатів.

Вчені та активісти закликали владу США перерахувати голоси на президентських виборах 2016 року в ключових штатах, наголошуючи на тому, що результати могли бути змінені іноземними хакерами.

Українська правда