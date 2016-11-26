Путін пропонував Джемілєву відпустити сина ще 2014 року – Геращенко

Президент РФ Володимир Путін пропонував одному з лідерів кримських татар Мустафі Джемілєву відпустити його сина Хайсера із в'язниці ще 2014 року в обмін на лояльність.

Про це написала перший віце-спікер ВР Ірина Геращенко на своїй сторінці в Facebook у суботу, коментуючи повернення Хайсера Джемілєва до України.

"Мало хто знає, але Путін пропонував Джемілєву відпустити сина ще в 2014 , і в'їзд в окупований Крим в обмін на лояльність. Мустафа-ага відповів відмовою", - заявила вона.

Крім того, за словами Геращенко, президент Петро Порошенко в розмовах з Путіним піднімав питання передачі Джемілєва-молодшого Україні, просив про його звільнення.

"Коли трапилась та страшна сімейна трагедія, Мустафа і його родина самі звернулися в правоохоронні органи і розповіли про трагедію, не відкуплялися, не використовували зв'язки. Це приклад мужності і справжності", - написала також вона.

Як відомо, Хайсера Джемілєва засудили за те, що в травні 2013 року він застрелив Февзі Едемова з батьківської рушниці у дворі свого будинку в Бахчисараї.

До анексії Криму Росією Дніпровський суд Києва визначив для Хайсера Джемілєва міру покарання у вигляді 3 років і 8 місяців позбавлення волі. Після анексії Криму російські слідчі органи вирішили розслідувати його справу заново. Хайсера вивезли з сімферопольського СІЗО в Краснодарський край.

Верховний суд Російської Федерації скоротив на 1,5 роки термін ув’язнення у 5 років, визначений Краснодарським крайовим судом РФ.

Хайсер Джемілєв відбував покарання в Астраханській колонії №10, оскільки Росія відмовилася видати його Україні за повторним екстрадиційним запитом.



25 листопада він вийшов з російської в'язниці, і в ніч на суботу приїхав в Україну.



Українська правда