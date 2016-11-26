Путин предлагал Джемилеву отпустить сына еще в 2014 году - Геращенко

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Суббота, 26 ноября 2016, 23:55

Президент РФ Владимир Путин предлагал одному из лидеров крымских татар Мустафе Джемилеву отпустить его сына Хайсера из тюрьмы еще в 2014 году в обмен на лояльность.

Об этом написала первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко на своей странице в Facebook в субботу, комментируя возвращение Хайсера Джемилева в Украину.

"Мало кто знает, но Путин предлагал Джемилеву отпустить сына еще в 2014, и въезд в оккупированный Крым в обмен на лояльность. Мустафа-ага ответил отказом", - заявила она.

Кроме того, по словам Геращенко, президент Петр Порошенко в разговорах с Путиным поднимал вопрос передачи Джемилева-младшего Украине, просил о его освобождении.

"Когда случилась эта страшная семейная трагедия, Мустафа и его семья сами обратились в правоохранительные органы и рассказали о трагедии, не откупались, не использовали связи. Это пример мужества и подлинности", - написала также она.

Хайсера Джемилева обвиняли в том, что в мае 2013 года он во дворе своего дома в Бахчисарае убил знакомого семьи  из ружья своего отца.

До аннексии Крыма Россией Днепровский суд Киева определил для Хайсера Джемилева меру наказания в виде 3 лет и 8 месяцев лишения свободы. После аннексии Крыма российские следственные органы решили расследовать его дело заново. Хайсера вывезли из симферопольского СИЗО в Краснодарский край.

Верховный суд Российской Федерации сократил на 1,5 года срок заключения в 5 лет, определенный Краснодарским краевым судом РФ.

Хайсер Джемилев отбывал наказание в Астраханской колонии №10, поскольку Россия отказалась выдать его Украине по повторному экстрадиционному запросу.

25 ноября он вышел из российской тюрьмы, и в ночь на субботу приехал в Украину.

Украинская правда

Темы: Джемилев
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