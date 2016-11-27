У Франції на праймеріз "республіканців" переміг проросійський Фійон

За даними підрахунку бюлетенів на понад половині дільниць у другому турі праймеріз серед французьких "республіканців", колишній прем'єр-міністр Франсуа Фійон набирає 68,4% голосів, його головний суперник Ален Жюппе - 31,6%.

Про це повідомляє "Німецька хвиля" з посиланням на Reuters.

Підрахунок триває. Загалом у голосуванні взяли участь понад 4,2 мільйони осіб.

Як повідомлялося, проросійський Фійон переміг зі значним відривом у першому турі праймеріз 20 листопада.

Тоді проголосували близько чотирьох мільйонів виборців. Підсумки голосування стали для багатьох сюрпризом, оскільки, згідно з опитуваннями, у другий тур мали вийти Жюппе та колишній президент Ніколя Саркозі. Однак перемогу здобув Франсуа Фійон, який набрав 44 відсотки голосів.

За Жюппе проголосували 28 відсотків, а Саркозі взагалі вибув з боротьби за президентську номінацію набравши менше 21 відсотка голосів.

Це вперше в історії французької правоцентристської партії було використано праймеріз як інструмент відбору свого кандидата на президентських виборах.

Різниця між кандидатами полягає у тому, що Жюппе схиляється до м'яким реформ "без брутальності" і виступає за збереження санкцій проти РФ, в той час як Фійон заявляє, що досягне зниження безробіття і відновлення потенціалу країни завдяки жорсткій економії. Він також висловлюється за скасування санкцій проти РФ.

Фійон наполягає на тому, що санкційна політика Заходу "провалилася", не давши нічого, крім руйнування європейських фермерів". Він також заявив про відповідальність за розпалювання конфлікту на сході України і підкреслив, що готовий до співпраці з РФ щодо Сирії.

Жюппе, в свою чергу виступає проти зближення з Володимиром Путіним, який "не припиняє говорити про холодну війну". Жюппе підкреслив, що якби переміг на виборах, то в переговорах з РФ наполягав на виконанні мінських угод і на неприйнятність анексії Криму.

Після праймеріз Фійон стане кандидатом на посаду президента від партії "Республіканці", яка є найрейтинговішою політичною силою Франції. Його головним конкурентом буде праворадикальна політик Марін Ле Пен, яку вважають одним із найлояльніших до Кремля політиків Західної Європи..

Детальніше про Фійона та Жюппе читайте у публікації "Консервативна революція у Франції: чому новим президентом може стати друг Путіна"

Українська правда