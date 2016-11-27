Во Франции на праймериз "республиканцев" снова побеждает пророссийский Фийон

По данным подсчета бюллетеней более чем на половине участков во втором туре праймериз среди французских "республиканцев", бывший премьер-министр Франсуа Фийон набирает 68,4% голосов, его главный соперник Ален Жюппе - 31,6%.

Об этом сообщает "Немецкая волна" со ссылкой на Reuters.

Подсчет продолжается. Всего в голосовании приняли участие более 4,2 миллиона человек.

Как сообщалось, пророссийский Фийон победил со значительным отрывом в первом туре праймериз 20 ноября.

Тогда проголосовали около четырех миллионов избирателей. Итоги голосования стали для многих сюрпризом, поскольку, согласно опросам, во второй тур должны были выйти Жюппе и бывший президент Николя Саркози. Однако победу одержал Франсуа Фийон, который набрал 44 процента голосов.

За Жюппе проголосовали 28 процентов, а Саркози вообще выбыл из борьбы за президентство, набрав менее 21 процента голосов.

Впервые в истории французской правоцентристской партии были использованы праймериз как инструмент отбора своего кандидата на президентских выборах.

Разница между кандидатами заключается в том, что Жюппе склоняется к мягким реформам "без грубости" и выступает за сохранение санкций против РФ, в то время как Фийон заявляет, что добьется снижения безработицы и восстановления потенциала страны благодаря жесткой экономии. Он также высказывается за отмену санкций против РФ.

Фийон настаивает на том, что санкционная политика Запада "провалилась", не дав ничего, кроме разорения европейских фермеров". Он также заявил об ответственности за разжигание конфликта на востоке Украины и подчеркнул, что готов к сотрудничеству с РФ по Сирии.

Жюппе, в свою очередь выступает против сближения с Владимиром Путиным, который "не прекращает говорить о холодной войне". Жюппе подчеркнул, что если бы победил на выборах, то в переговорах с РФ настаивал на выполнении минских соглашений и на неприемлемость аннексии Крыма.

После праймериз Фийон станет кандидатом на пост президента от партии "Республиканцы", которая является самой рейтинговой политической силой Франции. Его главным конкурентом будет праворадикальный политик Марин Ле Пен, которую считают одним из самых лояльных к Кремлю политиков Западной Европы.

Подробнее о Фийон и Жюппе читайте в публикации "Консервативная революция во Франции: почему Президентом может стать друг Путина"

Украинская правда