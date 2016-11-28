Бойовики "ДНР" взяли у полон переселенця, який заїхав додому по речі

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Понеділок, 28 листопада 2016, 04:36

Бойовики "ДНР" захопили донеччанина-переселенця Андрія Паламарюка, у родичів понад місяць немає ніякої інформації про нього.

Про це в ефірі "Громадського радіо" заявив друг затриманого Ілля Данилюк. 

За його словами, у жовтні Паламарюк поїхав у Донецьк з Маріуполя, де мешкав після переїзду, щоб забрати речі з квартири.

19 жовтня бойовики схопили його разом з чоловіком, який привіз його в Донецьк. За словами Данилюка, родичі Паламарюка знають лише, що він у так званому "МДБ ДНР", але за що його схопили бойовики, невідомо. 

За словами Данилюка, жодної інформації про заручника не надає і СБУ.

Теми: "ДНР" Донбас полонені
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