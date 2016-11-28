Боевики "ДНР" взяли в плен переселенца, который заехал домой за вещами

1108 просмотров
0
Понедельник, 28 ноября 2016, 04:36

Боевики "ДНР" захватили донетчанина-переселенца Андрея Паламарюка, у родственников больше месяца нет никакой информации о нем. 

Об этом в эфире "Громадського радіо"  заявил друг задержанного Илья Данилюк.

По его словам, в октябре Паламарюк поехал в Донецк из Мариуполя, где жил после переезда, чтобы забрать вещи из квартиры.

19 октября боевики схватили его вместе с мужчиной, который привез его в Донецк. По словам Данилюка, родственники Паламарюка знают только, что он в так называемом "МГБ ДНР", но за что его схватили боевики, неизвестно.

По словам Данилюка, никакой информации о заложника не предоставляет и СБУ.

Темы: "ДНР" Донбасс пленные
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Журналист: У сотрудника "МГБ ДНР" - московский говор 28 ноября 2016, 05:34
Нацгвардия: под Мариуполем задержано 23 пособника "ДНР" 27 ноября 2016, 16:55
Захарченко заявил, что "придет как хозяин" в Одессу, Николаев и Каховку 27 ноября 2016, 16:33
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Выборы в США: Трамп заявил, что миллионы голосов были незаконными
На Львовщине сошел с рельсов товарный поезд
Боевики снова обстреляли Станицу Луганскую
Во Франции на праймериз "республиканцев" победил пророссийский Фийон
Все новости
Фото

Художник превращает тени в интересные иллюстрации

Дар нравиться

11 привычек милых людей