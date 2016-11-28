"Правий сектор" не блокуватиме виїзд "беркутівців" із СІЗО – підуть в суд

00
0
Понеділок, 28 листопада 2016, 09:37

Активісти руху "Правий сектор" не блокуватимуть виїзд автозака з бійцями розформованого підрозділу МВС "Беркут" для доставки їх до Святошинського районного суду Києва в понеділок, де, як очікується, відбудеться допит екс-президента Віктора Януковича.

Про б це в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в понеділок вранці сказав спікер "Правого сектора" Артем Скоропадський.

"Ні, сьогодні під Лук'янівське СІЗО ми не їдемо, ми поїдемо до суду", – заявив він.

Відповідаючи на уточнююче запитання про те, які дії мають намір робити активісти в будівлі суду або біля нього, Скоропадський сказав:

"Ще не знаю, подивимося по ситуації".

Він також зазначив, що в акції очікується участь такої ж кількості активістів і прихильників "Правого сектора", як і в блокуванні Лук'янівського СІЗО 25 листопада.

Як повідомлялося, в п'ятницю в Святошинському районному суді міста Києва був запланований допит Януковича в якості свідка в режимі відеоконференцій.

Кілька десятків активістів руху "Правий сектор" заблокували виїзд п'яти обвинувачених екс- "беркутівців" з Лук'янівського СІЗО.

Пізніше суд переніс засідання з допиту в режимі відеоконференцій Януковича в якості свідка на 13:00 за київським часом 28 листопада 2016 року.

Теми: Янукович суд Євромайдан
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Адвокати закликають не блокувати допит Януковича 28 листопада 2016, 00:57
Геращенко: рішення про допит Януковича було прийнято під тиском Москви 27 листопада 2016, 20:36
"Беркутівців" у понеділок можуть допитати по відео з СІЗО – Горбатюк 27 листопада 2016, 14:04
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Україна вже використала майже 1 млрд кубів газу зі сховищ
Вибори в США: Трамп заявив, що мільйони голосів були незаконними
На Львівщині зійшов з рейок товарний потяг
Бойовики знову обстріляли Станицю Луганську
Усі новини
Фото

Митець перетворює тіні на цікаві ілюстрації

Black Friday

Де шукати знижки на українські марки