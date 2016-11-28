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"Правий сектор" не блокуватиме виїзд "беркутівців" із СІЗО – підуть у суд

Понеділок, 28 листопада 2016, 08:37
Правий сектор не блокуватиме виїзд беркутівців із СІЗО – підуть у суд

Активісти руху "Правий сектор" не блокуватимуть виїзд автозака з бійцями розформованого підрозділу МВС "Беркут" для доставки їх до Святошинського районного суду Києва в понеділок, де, як очікується, відбудеться допит екс-президента Віктора Януковича.

Про б це в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в понеділок вранці сказав спікер "Правого сектора" Артем Скоропадський.

"Ні, сьогодні під Лук'янівське СІЗО ми не їдемо, ми поїдемо до суду", – заявив він.

Відповідаючи на уточнююче запитання про те, які дії мають намір робити активісти в будівлі суду або біля нього, Скоропадський сказав:

"Ще не знаю, подивимося по ситуації".

Він також зазначив, що в акції очікується участь такої ж кількості активістів і прихильників "Правого сектора", як і в блокуванні Лук'янівського СІЗО 25 листопада.

Як повідомлялося, в п'ятницю в Святошинському районному суді міста Києва був запланований допит Януковича в якості свідка в режимі відеоконференцій.

Кілька десятків активістів руху "Правий сектор" заблокували виїзд п'яти обвинувачених екс- "беркутівців" з Лук'янівського СІЗО.

Пізніше суд переніс засідання з допиту в режимі відеоконференцій Януковича в якості свідка на 13:00 за київським часом 28 листопада 2016 року.

Теми: ЯнуковичсудЄвромайдан
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