Путін узаконив звання військових із Криму, які зрадили Україну

Президент Росії Володимир Путін визнав дійсними військові звання і документи про освіту або кваліфікацію громадян, які проживають на територіях окупованого Криму і Севастополя, які вступили на військову службу за контрактом у ЗС РФ.



Відповідний указ опублікований 28 листопада на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ.



"Встановити, що військові звання, документи про освіту та (або) про кваліфікацію громадян РФ, що проживають на територіях Республіки Крим та міста Севастополя, які вступили в період з 18 березня 2014 року до 2 січня 2015 року на військову службу за контрактом до військових частин і організації Збройних Сил РФ, дислокованих (розташованих) на територіях цих суб'єктів РФ, а також документи про проходження ними військової служби в збройних силах, військових формуваннях і правоохоронних органах України, в яких передбачена військова служба, визнаються дійсними при поданні оригіналів документів", – повідомляється в указі.