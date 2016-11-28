Янукович подякував "беркутівцям" за службу під час Майдану

Екс-президент України Віктор Янукович подякував правоохоронцям, які за його президентства протистояли активістам Майдану.

Під час відеозв'язку з ростовського суду у Святошинський райсуд Києва, на засіданні якого він дає свідчення у справі проти колишніх "беркутівців", Янукович сказав:

"Я висловлюю щиру подяку тим робітникам правоохоронних органів, які 3 місяці терпіли, страждали, їх вбивали, їх палили – а вони робили все для того, щоб забезпечити громадський порядок в Києві. Це, на жаль, так".

"Мені дуже жаль, що люди, які стояли на Майдані, – їх також використовували ті вожді, які ними керували для того, щоб повалити таким антиконституційним шляхом владу в Україні і її захопити", – заявив Янукович.

"Тому відповідь на це питання (чому не вдалося забезпечити громадський порядок під час акцій протесту – ред.) проста: хай на це питання дадуть відповідь ті, хто допустив кровопролиття в Україні. От хай вони вийдуть до людей і скажуть, що вони зробили, до чого вони призвели Україну!" – додав він.

За словами Януковича, "сьогодні тільки український народ може дати оцінку тим подіям".

"Я знаю, що (є) багато людей, перед якими я винний. І ті помилки, які я робив, – люди від цього дійсно постраждали. Але я ніколи не міг підняти руку і підписати будь-який наказ, указ, який вів до кровопролиття в Україні", – заявив він.

"Тому обидві частини України – і та, яка підтримувала Майдан, і ті, хто не підтримував, – постраждали. А відповідь хай дасть сьогоднішня влада", – сказав екс-президент, який утік із України до Росії в лютому 2014 року.

Як відомо, Янукович залучений як свідок у справі проти працівників уже ліквідованого підрозділу "Беркут", яких звинувачують у розстрілі учасників протесту у Києві 20 лютого 2014 року. Він дає свідчення скайпом із суду в російському Ростові-на-Дону.

Однак 28 листопада у київському суді генпрокурор Юрій Луценко зачитав Януковичу підозру у державній зраді та поплічництві Росії в розгортанні агресії проти України.

Олена Рощенко, УП