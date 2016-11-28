Янукович не зміг пояснити, як опинився в Росії. Згадав Ахметова

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Понеділок, 28 листопада 2016, 16:38

Екс-президент Віктор Янукович не зміг пояснити, яким чином опинився на територій Російської Федерації.

Відповідне запитання під час відеодопиту в суді в понеділок задав прокурор.

"Яким чином 23лютого 2014 року о 3.51 ви опинилися на території Російської Федерації?", – сформулював питання прокурор.

У відповідь на це Янукович повторив свою версію про засідку на його шляху до Криму:

"22 лютого ми рухались у напрямку Криму. В районі Мелітополя ми потрапили фактично на засаду, яка була в 5 кілометрах від нас. Передова група, яка мене супроводжувала мене, побачила озброєних автоматичною людей, одяг був без ознак. Перед цим постом було встановлено 2 крупнокаліберних кулемети", – заявив екс-президент.

Янукович на уточнююче запитання, відповів, що про це йому доповів керівник передової групи.

Водночас прокурор наголосив, що група за даними слідства перебувала за 120 км Маріуполя, близько Бердянська.

Також Янукович зазначив, що йому повідомили, що з Донецька також виїхала група, щоб перехопити його кортеж.

"Фактично нас почали очолювати (очевидно, "оточувати" -ред.)…" сказав він.

Тому, мовляв, екс-президент віддав наказ водіям їхати на територію Криму.

Водночас Янукович так і не повідомив, як опинився на території Росії.

Водночас під час допиту він розповів, що перед тим як виїхати з Донецька до Криму, 22 лютого  зустрічався з донецьким олігархом Ринатом Ахметовим.

За словами Януковича, він обговорював з Ахметовим події, які відбуваються на той момент в Україні.

Валентина Романенко, УП

Теми: Янукович
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Как оказался? Банальный случай телепортации.
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IP: 176.36.242.---Семен Буденный28.11.2016 16:55
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