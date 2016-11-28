Бойовики планують передати Україні тіла двох військових: загинули у 2014

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Понеділок, 28 листопада 2016, 17:49

29 листопада представники незаконної організації "ДНР" планують передати українській стороні тіла двох військовослужбовців.

Як повідомляють "Новости Донбасса" з посиланням на ресурс бойовиків ДАН, про це заявив "заступник командувача оперативного командування ДНР" Едуард Басурін.

"Завтра планується передача двох тіл загиблих військовослужбовців українській стороні. Обидва загинули ще у 2014 році", - заявив він.

"Наскільки мені відомо, весь цей час тіла проходили численні ДНК-експертизи, ми шукали їх родичів. Зараз усі дані визначено, ми готові їх віддати", - додав Басурін.

Теми: "ДНР" Донбас армія жертви
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