Бойовики на Донбасі стріляють з БМП, зеніток і гранатометів

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Понеділок, 28 листопада 2016, 18:41

Протягом 28 листопада проросійські бойовики здійснили 20 обстрілів позицій ЗСУ.

Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО. 

Вказується, що більшість обстрілів знову зосередив на Маріупольському напрямку.

"Нехтуючи Мінськими домовленостями, російсько-окупаційні війська стріляли з мінометів, гранатометів та озброєння БМП по Широкиному, Старогнатівці, Мар’їнці, Талаківці. По Новотроїцькому і Мар’їнці вогонь вів снайпер", - сказано у повідомленні.

"На Луганському напрямку російсько-окупаційний контингент з 82 міліметрових мінометів, озброєння БМП, гранатометів, зенітних установок та інших видів озброєння багаторазово обстрілював Кримське. Також під обстріли потрапила Новоолександрівка", - зазначили у прес-центрі АТО.

Згідно з інформацією, на Донецькому напрямку з мінометів, гранатометів різних систем і стрілецької зброї окупанти вели вогонь по наших позиціях поблизу Авдіївки та Луганського.

Українська правда

Теми: Донбас АТО бойові дії
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