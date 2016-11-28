Бойовики на Донбасі стріляють з БМП, зеніток і гранатометів

Протягом 28 листопада проросійські бойовики здійснили 20 обстрілів позицій ЗСУ.

Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО.

Вказується, що більшість обстрілів знову зосередив на Маріупольському напрямку.

"Нехтуючи Мінськими домовленостями, російсько-окупаційні війська стріляли з мінометів, гранатометів та озброєння БМП по Широкиному, Старогнатівці, Мар’їнці, Талаківці. По Новотроїцькому і Мар’їнці вогонь вів снайпер", - сказано у повідомленні.

"На Луганському напрямку російсько-окупаційний контингент з 82 міліметрових мінометів, озброєння БМП, гранатометів, зенітних установок та інших видів озброєння багаторазово обстрілював Кримське. Також під обстріли потрапила Новоолександрівка", - зазначили у прес-центрі АТО.

Згідно з інформацією, на Донецькому напрямку з мінометів, гранатометів різних систем і стрілецької зброї окупанти вели вогонь по наших позиціях поблизу Авдіївки та Луганського.

Українська правда