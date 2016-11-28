Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Янукович перед тем, как его сбросили, говорил с Яценюком

Понедельник, 28 ноября 2016, 17:52

Бывший президент Виктор Янукович заявил, что перед голосованием в Верховной Раде постановления о его отстранении говорил с Арсением Яценюком и Анной Герман.

Об этом он сказал во время допроса.

Янукович заявил, что информация о том, что к нему нельзя было дозвониться перед голосованием, является неправдой.

"Нет, это не так. Я разговаривал с некоторыми депутатами Верховной Рады, которые не голосовали, и они доводили эту информацию ... Я имел личный разговор с Яценюком. Это было по телефону. После этого мне позвонила Анна Герман", - заявил экс-президент.

Янукович рассказал, что во время голосования был в Донецке, в резиденции Рината Ахметова.

Он также сообщил, что видел по телевизору, как происходили расстрелы на Майдане.

"Как бы мне не было больно, я смотрел телевизор", - сказал он.

Украинская правда

Темы: ЯнуковичЕвромайдан
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Все новости...
Янукович
Доведенное до банкротства бывшее облэнерго Януковича ликвидируют
Плач, смех и потеря сознания. Что происходит в эксрезиденции Януковича и как Межигорье пережило вторжение РФ
Александр Вилкул: Если бы была возможность, я бы не разговаривал с Путиным. Я бы его убил
Последние новости
21:08
СМИ: США поразили противокорабельные ракеты хуситов во время нового удара в Йемене
21:02
В телемарафоне показали карту России с аннексированным Крымом, канал "Мы Украина" признал вину
20:56
Google предоставит украинскому правительству 5 тысяч ключей для улучшения кибербезопасности
20:47
В новой военной доктрине Беларуси впервые пропишут, как использовать ядерное оружие
20:38
Украина и Польша провели первые аукционы по торговле электроэнергией по европейским правилам
20:35
Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"
20:14
Россия впервые за десятилетие не нарушала воздушное пространство Эстонии в течение года
20:13
видео, фотоВ Нью-Йорке в Донецкой области под завалами дома может находиться 5 человек, поиск приостановили
20:12
Минфин привлек 8,5 миллиарда от размещения ОВГЗ
20:10
фотоВероятно, единственное в своем роде: ученые просканировали окаменелое гнездо возрастом 29 млн лет
Все новости...
Реклама: