Янукович каже, що не виїжджав за межі в Росії

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Понеділок, 28 листопада 2016, 20:10

Колишній президент України Віктор Янукович заявив, що не виїжджав за межі Росії після того, як залишив територію України в 2014 році.

Про це він сказав під час прес-конференції після допиту в понеділок.

"Я за межі Росії не виїжджав. У такій ситуації, в якій я живу, у відриві від Батьківщини. Якщо згадати, чим я займався все життя, це напевно найважчі роки в моєму житті. Не тільки для мене, але і для моєї сім'ї і моїх близьких", - заявив Янукович.

Українська правда

Теми: Янукович Росія
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Коментарі — 2
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IP: 195.211.241.---viva_197028.11.2016 20:38
Якщо згадати, чим я займався все життя, це напевно найважчі роки в моєму житті.
=============================================================Суперправильно сказав!!! Де ж йому ще дадуть займатися тим, чим він лише і уміє (бандитизмом, грабежем і обманом) - звичайно тільки на "батьківщині", тобто в Україні!!! Такого раю для уродів немає ніде в світі - лише В УКРАЇНІ !!!!!!!!!!!!!!
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IP: 91.219.63.---Ілля Кікіш28.11.2016 20:38
Бажаю вфя не виіздити за межі тюремноі камери. До кінця його нікчемного життя.
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