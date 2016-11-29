Ар'єв: Заліщук в складі делегації України в ПАРЄ може замінити нардеп Усов
Заступник голови комітету Верховної Ради з питань інформатизації та зв'язку, нардеп з фракції "БПП" Солідарність" Костянтин Усов може увійти до складу делегації України в ПАРЄ замість раніше виключеної Світлани Заліщук.
Про це заявив глава української делегації в ПАРЄ, нардеп з фракції "БПП "Солідарність" Володимир Ар'єв в ефірі телеканалу ICTV, передає "Інтерфакс-Україна".
"Зараз фракція БПП запропонувала Костянтина Усова. Це в ПАРЄ. Він точно також журналіст, у нього відмінне знання англійської і такий же креативний як і Світлана", - сказав Ар'єв.
За його словами, згідно з регламентом ПАРЄ, політичні сили можуть переподавати склад делегацій.
"Щороку склад може бути оновлений - це право політичної сили", - зазначив нардеп.
Він також зазначив, що фракція при ухваленні рішення про виключення деяких нардепів зі складу делегації керувалася тим, що участь в делегації передбачає фракційне представництво, а не партійне.
"Тут завжди є можливість йти на вибори, перемагати зі своєю політичною силою, а потім зі своєю політичною силою представляти фракцію при міжнародних інституціях згідно з регламентом", - підкреслив Ар'єв.
14 листопада народних депутатів БПП Світлану Заліщук та Мустафу Найєма, а також Наталію Новак виключили з міжнародних делегацій. Формальним приводом стало членство депутатів в інших партіях.
Партія "ДемАльянс" розцінила рішення фракції ББП про виключення зі складу парламентських делегацій Ради Європи та НАТО Заліщук та Найєма як політичну розправу.
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