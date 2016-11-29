Арьев: Залищук в составе делегации Украины в ПАСЕ может заменить нардеп Усов

Заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам информатизации и связи, нардеп из фракции "БПП "Солидарность" Константин Усов может войти в состав делегации Украины в ПАСЕ вместо ранее исключенной Светланы Залищук.



Об этом заявил глава украинской делегации в ПАСЕ, нардеп из фракции "БПП "Солидарность" Владимир Арьев в эфире телеканала ICTV, передает "Интерфакс-Украина".



"Сейчас фракция БПП предложила Константина Усова. Это в ПАСЕ. Он точно также журналист, у него отличное знание английского и также креативен как и Светлана", - сказал Арьев.



По его словам, согласно регламенту ПАСЕ, политические силы могут переподавать состав делегаций.

"Каждый год состав может быть обновлен - это право политической силы", - отметил нардеп.

Он также отметил, что фракция при принятии решения об исключении некоторых нардепов из состава делегации руководствовалась тем, что участие в делегации предполагает фракционное представительство, а не партийное.

"Тут всегда есть возможность идти на выборы, побеждать со своей политической силой, а потом со своей политической силой представлять фракцию при международных институциях согласно регламенту", - подчеркнул Арьев.



14 ноября народных депутатов БПП Светлану Залищук и Мустафа Найем, а также Наталью Новак исключили из международных делегаций. Формальным поводом стало членство депутатов в других партиях.

Партия ДемАльянс расценила решение фракции ББП об исключении из состава парламентских делегаций Совета Европы и НАТО Залищук и Найема как политическую расправу.