Прокуратура оскаржила рішення суду про непричетність влади до трагедії на Грибовицькому сміттєзвалищі
Прокуратура Львівської області оскаржила рішення суду в частині невизнання протиправної бездіяльності мера Львова Андрія Садового та виконавчого комітету міськради в рішенні проблеми Грибовицького сміттєзвалища.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури.
Зокрема, мова йде про те, що влада міста не закрила Львівський полігон твердих побутових відходів, не провели його рекультивацію, не обрали земельну ділянку для нового полігону і не почали на ньому будівництво сміттєпереробного заводу.
Раніше прокуратура Львівської області звернулася до суду з позовом про визнання протиправної бездіяльності місцевої влади.
10 листопада суд частково задовольнив клопотання прокуратури і зобов'язав міськвиконком припинити діяльності Грибовицького сміттєзвалища.
Однак в визнання протиправної бездіяльності мера і виконавчого комітету Львівської міської ради було відмовлено.
30 травня на Грибовицькому сміттєзвалищі біля Львова сталася пожежа. В результаті цього під завалами опинилися три рятувальника і еколог, вони загинули.
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