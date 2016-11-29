Доба в АТО: 38 обстрілів, бойовики били із заборонених мінометів

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Вівторок, 29 листопада 2016, 06:38

За минулу добу в районі проведення АТО бойовики 38 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових.

Про це прес-центр штабу АТО повідомляє на сторінці в Facebook.

Більшість обстрілів терористи зосередили на Маріупольському напрямку.

"Російсько-окупаційні війська стріляли з мінометів калібру 120 та 82 міліметри, гранатометів та озброєння БМП по Красногорівці, Широкиному, Старогнатівці, Мар’їнці, Талаківці, Мар’їнці. По Новотроїцькому, Гнутовому і Мар’їнці вогонь вів снайпер", - йдеться в повідомленні.

На Луганському напрямку бойовики з мінометів, озброєння БМП, гранатометів, зенітних установок та інших видів озброєння багаторазово обстрілювали Кримське. Також під обстріл потрапили Новоолександрівка і Новозванівка. По Станиці Луганській бив снайпер.

На Донецькому напрямку з мінометів, гранатометів різних систем, БМП і стрілецької зброї сепаратисти вели вогонь по українських позиціях поблизу Авдіївки і Луганського.

Теми: АТО Донбас
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