Карпюк і Клих попросили Мінюст перевести їх в Україну

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Вівторок, 29 листопада 2016, 18:28

Незаконно засудженні в Росії Микола Карпюк і Станіслав Клих просять Мінюст перевести їх відбувати строк в Україну.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник міністра юстиції України Сергій Петухов. 

"Отримали звернення про переведення в Україну від Миколи Карпюка та Станіслава Клиха, незаконно засуджених в Чечні. Негайно відправимо відповідні запити в РФ", - написав він.

Як відомо, Верховний суд Чечні 26 травня засудив Карпюка і Клиха до 22,5 і 20 років ув'язнення відповідно.

За версією російського слідства, Клих і Карпюк були членами організації УНА-УНСО і наприкінці 1994 - початку 1995 року воювали проти російських федеральних сил у складі озброєних формувань самопроголошеної республіки Ічкерія.

Обидва заперечують всі обвинувачення, Клих заявляє, що взагалі ніколи не був в Чечні.

Правозахисники зазначали, що через тортури, які до нього застосовували при затриманні і під час попереднього слідства, Клих, який утримується в російському СІЗО, збожеволів.

Теми: Росія в'язниця Мін'юст
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