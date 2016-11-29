Клімкін розповів про коротку і поверхову дискусію з Лавровим

00
0
Вівторок, 29 листопада 2016, 19:10

Дискусія щодо "Дорожньої карти" вирішення конфлікту на Донбасі булла нетривалою і поверховою. 

Про це після зустрічі у норманському форматі заявив міністр зовнішніх справ Павло Клімкін.

"Дискусія щодо логіки дорожньої карти, на жаль, була досить короткою, оскільки російська сторона не погоджується на ключові пріоритети", - сказав він.

"У нас залишається фундаментальна різниця у баченні дорожньої карти. Те що хоче російська сторона це фактично легітимізувати свій протекторат, або колонії на Донбасі, не здійснюючи кроків по передачі контролю над територією окупованого Донбасу міжнародному товариству ОБСЄ, не здійснюючи кроки з покращення безпеки, не здійснюючи гуманітарні кроки", - сказав Клімкін.

За його словами, дискусія щодо дорожньої карти була водночас поверховою.

"Дискусія буде продовжуватися в різних форматах… Говорити про якісь багатообіцяючі результати ми, на жаль, не можемо", - сказав Клімкін.      

Він розповів, що під час переговорів обговорювали питання допуску представників Червоного хреста до полонених на території самопроголошених "республік", питання звільнення заручників і відкриття пункту пропуску у Золотому.

Також під час обговорення піднімалося питання припинення обстрілів з боку бойовиків.

Українська правда

Теми: Клімкін Лавров
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Клімкін про "дорожню карту": З Росією ми дуже далекі 28 листопада 2016, 15:12
Інституційна слабкість: Клімкін розкритикував ЄС за візи і газ 24 листопада 2016, 17:45
Клімкін: безвізовий режим буде в цьому році 23 листопада 2016, 13:14
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Австрія вивчає запит на екстрадицію Фірташа до Іспанії
Карпюк і Клих попросили Мінюст перевести їх в Україну
Звільнений суддя-утікач відмовився від машин
Посол Франції: готівка українських чиновників вразила Європу
Усі новини
Дискримінація

Жінки розповідають про утиски на роботі під хештегом #склянастеля

Питання-відповідь

Оплата комунальних послуг на виплат: як це працює