Климкин рассказал о короткой и поверхностной дискуссии с Лавровым

Дискуссия по "Дорожной карте" решения конфликта на Донбассе буыла непродолжительной и поверхностной.

Об этом после встречи в нормандском формате заявил министр иностранных дел Павел Климкин.

"Дискуссия по логике дорожной карты, к сожалению, была довольно короткой, поскольку российская сторона не соглашается на ключевые приоритеты", - сказал он.

"У нас остается фундаментальная разница в видении дорожной карты. То что хочет российская сторона это фактически легитимизировать свой протекторат, или колонии на Донбассе, не совершая шагов по передаче контроля над территорией оккупированного Донбасса международному сообществу ОБСЕ, не совершая шаги по улучшению безопасности, не совершая гуманитарные шаги", - сказал Климкин.

По его словам, дискуссия относительно дорожной карты была одновременно поверхностной.

"Дискуссия будет продолжаться в различных форматах... Говорить о каких-то многообещающих результатах мы, к сожалению, не можем", - сказал Климкин.

Он рассказал, что во время переговоров обсуждались вопросы допуска представителей Красного креста к пленным на территории самопровозглашенных "республик", вопрос освобождения заложников и открытия пункта пропуска в Золотом.

Также во время обсуждения поднимался вопрос прекращения обстрелов со стороны боевиков.

Украинская правда