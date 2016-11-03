Законопроект про спецконфіскацію визнано корупціогенним – нардеп

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Четвер, 3 листопада 2016, 10:22

Законопроект про спецконфіскацію не знайшов підтримки парламентського комітету з питань запобігання і протидії корупції.

Про це повідомляє у четвер заступник голови комітет позафракційний депутат Борислав Береза на своїй сторінці у Facebook.

"Вчора комітет з протидії корупції проводив експертизу на наявність корупціогенних чинників проекту закону України про спецконфіскацію 5142, поданий Кабміном. Законопроект визнано корупціогенним. Треба визнати, що цей законопроект, об’єктивно, вже набагато кращий, ніж попередні, хоча і не знайшов підтримки нашого комітету", – пише Береза.

Нардеп також нагадав, що законопроект не знайшов підтримки європейських партнерів.

"Головне, що бентежить в цьому законі – це те, що є небезпека вживання його до осіб, які не мають відношення до Януковича і його поплічників. А потім будь-який громадянин України, який попаде під цей закон, повинен буде через довгі судові тяжби повертати своє майно", – зазначив депутат.

За словами Берези, "коаліційні депутати чомусь не хочуть писати адресний закон".

Водночас на засіданні 2 листопада комітет з питань правової політики та правосуддя вирішив рекомендувати Верховній Раді прийняти за основу проект закону про спецконфіскацію.

Як відомо, Кабінет міністрів 14 вересня затвердив і направив до Верховної Ради законопроект про спецконфіскацію, що дозволяє в досудовому порядку заарештовувати кошти та інші активи, отримані злочинним шляхом.

Депутати вже пробували раніше включити його у порядок денний, однак з цього нічого не виходило.

Кабмін заклав у державний бюджет на 2017 рік надходження від спеціальної конфіскації коштів корупціонерів суму у 10,5 мільярдів гривень.

Раніше Раді пропонувалися декілька законопроектів про спецконфіскацію майна, вкраденого попередньою владою, однак жоден з них не знаходив підтримки депутатів. Основним аргументом критиків таких законопроектів є побоювання, що він дозволить безперешкодно відбирати майно звичайних людей.

Валентина Романенко, УП

Теми: Верховна Рада законодавство гроші корупція
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IP: 31.43.22.---Олекса Олійник03.11.2016 11:02
Не варто хвилюватися за "звичайних людей". Все що могли, напевно від зайвого хвилювання" їм уже зробили. А зараз я бачу тупу демагогію, замість того, щоб швидко все зробити, і цим убезпечити "звичайних людей" від можливих проблем. Я особисто не боюся цього закону в будь-якій редакції. Нічого не крав. Нічого і конфісковувати. Досить марити турботою про потенційних злодіів!
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