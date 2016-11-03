З сайту Порошенка видалили розмову з президентом Киргизстану
З офіційного сайту президента України зникло повідомлення про телефонну розмову з президентом Киргизстану Алмазбеком Атамбаєвим.
У середу вдень на сайті Порошенка з'явилося повідомлення про таку телефонну розмову.
У повідомленні зазначалось, що сторони обговорили актуальні питання порядку денного українсько-киргизьких відносин".
В апараті президента Киргизстану заявили, що такої розмови не було і припустили, що "українського лідера хтось розіграв".
Українська правда
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