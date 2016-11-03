Гройсман про готівку чиновників: "Не треба всіх мазати однією фарбою"

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Четвер, 3 листопада 2016, 13:51

Чиновники найвищої ланки тримають на руках багато готівки, бо якийсь час банківська система в Україні була в занепаді.

Про це сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман в інтерв'ю журналістам, коментуючи результати електронного декларування.

"Що стосується того, де знаходяться кошти... Це був такий загальнонаціональний тренд, коли банківська система була в занепаді", – цитує прем'єра УНІАН.

"Сьогодні можемо сказати, що в 2016 році банківська система досить надійна. Це позитивний сигнал", – сказав Гройсман.

Також, за словами прем'єр-міністра, ділове минуле людей, які прийшли до влади з бізнесу, пояснює їхні доходи і фінансовий стан і одночасно дозволяє їм бути фінансово незалежними.

"Не треба всіх мазати однією фарбою. Є люди, які прийшли у владу, але до цього працювали в бізнесі. Зрозуміло, що у них є певні доходи", – сказав він.

"Я з 1995 року по 2005 рік працював у бізнесі і заробив свій статок. І, слава Богу, у мене була можливість стати фінансово незалежним. І це дає мені можливість бути фінансово незалежним і далі", – заявив Гройсман.

Як відомо, 30 жовтня о 00:00 завершився перший етап подання електронних декларацій для суб'єктів декларування, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище.

Гройсман зазначив у декларації, що він і його дружина в цілому володіють $1,2 млн і 460 000 євро готівкою і колекцією розкішних годинників.

Багато хто з чиновників першої хвилі e-декларування вказали, що мають великі суми готівки. За підрахунками Reuters, тільки у деклараціях 24 членів українського Кабінету міністрів зазначено близько 7 млн доларів готівкою.

За сумою на депозитах, за даними "Економічної правди", лідером виявилася голова НБУ Валерія Гонтарева.

Багато декларантів також володіють великою кількістю землі чи житла, дорогими годинниками, коштовностями й творами мистецтва.

Генеральна прокуратура перевірить сплату податків народними депутатами, які задекларували більше 100 тисяч доларів готівкою.

Теми: декларація гроші Гройсман
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Коментарі — 5
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IP: 46.119.253.---Strelko Yuriy03.11.2016 14:50
ребят, ну давайте хоть уже молчите, не делайте из народа дураков совсем. То что вы там на ркуах ее храните, или вон как правильно говорят - хоть в Ощадбанке - это ваше дело, а вот откуда у вас у всех столько - вы ни нам, ни НАБУ, САПУ, ГПУ не расскажете. Тем более что заранее был подготовлен отличный вариант по аналогии с Лещенко - теперь всё подарено, одолжено. И у НАБУ больше нет вопросов.
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IP: 93.74.65.---Игорь Дученко03.11.2016 14:50
Taras Orel:
Некоторые наши "честные" борцы с коррупцией тоже имеют в наличности больше 100 тыщ долларов, а если и понесут в банк, то это будет сбербанк россии, там ведь у Лещенко счет открыт.
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IP: 109.163.234.---spitfire03.11.2016 14:31
"...банківська система була в занепаді"
чудово, тоді слід визначити винних працівників НБУ, власників банків і покарати їх, пане прем'єр.
якщо не звикли просто так розкидати свої слова.
починайте діяти.
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IP: 78.37.42.---Vadim Slutsky03.11.2016 14:15
Согласен с Гройсманом: кроме краски, есть и другие пахучие вещества.
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IP: 85.223.209.---Taras Orel03.11.2016 13:58
Ну то віднеси показово свою готівку зараз же в банк. В Ощадбанк.
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