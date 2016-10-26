Гройсман тримає готівкою майже півтора мільйона доларів - декларація

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман в електронній декларації за 2015 рік задекларував лише готівки на 1,5 млн доларів.

Про це свідчать дані на сайті декларацій.

Гройсман в електронній декларації за 2015 рік задекларував 12 годинників.

Вартість їх не вказується, проте у дружини Гройсмана годинники фірми Boucheron, Ulysse Nardin (2 шт.). У Гройсмана – Rolex (2шт.), Breguet (2 шт.), Girard-Perregaux (2шт.), Parmigiani, Audemars Piguet, Ulysse Nardin.

Окрім того, Гройсман задекларував 6 ювелірних виробів (сережки і каблучки), які належать дружині, і 2 набори запонок із дорогоцінним камінням, які належать йому.

Зазначимо, що суб’єкт декларування повинен задекларувати цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 100 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного року.

Вказується, що у Гройсмана 4 земельні ділянки у Вінницькій області, два будинки 534 кв. м і 461,1 кв. м.

Інше нерухоме майно: 1051,6 кв. м; 112,8 кв. м; 111,2 кв. м; 143,5 кв. м; 736,9 кв. м

Гройсман також задекларував квартири, які у нього в користуванні.

Вони знаходяться у власності Аліни Бурлаки і Івана Бурлака. Зазначається, що київська квартира у користуванні Гройсмана з 20 лютого 2015 року.

Її загальна площа, скоріше за все, 238,4 квадратних метри, оскільки київські метри розписані частинами між Гройсманом, його дружиною і дочкою частинами по 59,6 кв.м.

Гройсман задекларував автомобіль Land Rover 2013 року, у його дружини Volkwagen Touareg 2011 року.

Цінних паперів, згідно із декларацією, у сім'ї Гройсмана немає.

Дружина Гройсмана володіє корпоративним правом у ТОВ "Магігранд", (210 тисяч грн у грошовому вираженні) і є його власником.

Зарплата Гройсмана за минулий рік склала 77 270 гривень.

Також він задекларував 36 грн доходу від процентів у Промінвестбанку і 4 грн – від процентів банку "Хрещатик".

Прем'єр також отримав 1 млн 302 тисячі гривень доходу від здачі в оренду неназваного майна громадянину Дмитру Немерському і 108 тисяч від здачі в оренду неназваного майна приватному підприємству "Конекс".

Його дружина Олена Гройсман отримала у 2015 році зарплату у розмірі 28 400 грн, підприємницька діяльність принесла їй 1 млн 408 247 гривень, допомога при народженні дитини – 15 253, проценти від Приватбанку – 1457 гривень.

Готівкою у Гройсмана є 2 млн 380 тисяч гривень, 870 тисяч доларів і 460 тисяч євро.

На банківських рахунках він має наступні кошти: в "Креді Агріколь" – 2 млн 111 139 грн, в Приватбанку на двох рахунках 21 775 грн і 16 200 євро, в Промінвестбанку – 3499 грн.

Дружина має готівкою 1 млн 600 тисяч гривень і 372 тисячі доларів. На рахунку в Приватбанку у неї лежать 193 549 грн.

Згідно з декларацією, у Гройсмана немає фінансових зобов'язань. Минулого року він потратив 76 172 грн на страхування транспортних засобів.

Олег Шанковський, Олександр Шумілін, УП