ЗМІ: Хакери опублікували нову порцію "листів Суркова"
Українська група хакерів опублікувала нові листи, які, як вони стверджують, мають стосунок до помічника російського президента Володимира Путіна Владислава Суркова.
Нові електронні листи, які перед публікацією 3 листопада бачило Радіо Свобода, у разі їх автентичності деталізують рівень втручання Кремля у внутрішні справи України, зокрема його роль у формуванні сепаратистських угруповань на Донбасі в 2014 році.
Крім того, листи містять плани, які показують, як соратники Суркова розробляли сценарій з дестабілізації Харківської області України, досліджувані українських політиків, намагаючись використати політичні розбіжності в Україні, і допомогли встановити керівництво сепаратистських груп у частині Донецької і Луганської областей.
Тиждень тому була оприлюднена перша партія листів із "пошти Суркова", які, за словами аналітиків, свідчать про ретельне планування влади Росії напередодні анексії Криму і про пряму роль Москви в розпалюванні конфлікту на сході України.
Справжність попереднього масиву листів приймальні Владислава Суркова, викладених українськими хакерами, підтвердили відразу кілька міжнародних експертів.
Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що листи не є "особистою поштою Суркова". Сам помічник президента публікації українських хакерів не прокоментував.
СБУ заявила, що почала перевірку оприлюдненої хакерами інформації.
Група "Кіберальянс" опублікувала відео, в якому натакає, що подібні публікації продовжаться.
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Почему ЧИНУШИ всех уровней откровенно издеваются над людьми. Разворовывают бюджеты регионов и все на свободе.Почему у Путина ,что не губернатор то вор,а у Сталина не было не одного секретаря обкома кто бы сел за воровство?Почему растут бешенными темпами цены на всё,а пенсии индексируют на жалкие 4 процента? Почему стоят пустыми целые микрорайоны новых домов,а народ живёт в таких домах,что капитальный ремонт им уже не поможет? А в окрестностях городов растут как грибы КОРОЛЕВСКИЕ дворцы чинуш?Почему закрываются заводы и фабрики,а рабочие или сидят месяцами без зарплат или выбрасываются на улицу?Почему больницы закрываются ,а народ вымирает по 2 миллиона в год?Почему на селе и в деревнях осталось по 10 бабок и один дед,а земля зарастает бурьяном?Почему мы забрали Крым и сливаем Донбасс или там какие то другие русские люди?
17 лет он у власти... 17 лет на экране. Ни одного РЕШЕНИЯ и ни одного реального действия. Он много раз удивлялся ценам на бензин. Я сегодня заправил бак (50 литов 92-го) на 1775 рублей??? 17 лет назад мне хватало (Октябрь 1999 – 6,95 руб.) 350 рублей... Много раз говорил про ДОРОГИ.. Каждый год меняем ходовку в круговую. Про зарплаты бюджетникам, образование и всё прочее даже и говорить не хочется...
Но при этом все кто его поддерживает в разной мере почему то кричат о том, что он не виноват... А КТО ВИНОВАТ? Обама? Меркель? Елизавета 2? Кто виноват в том, что появились такие рекламные слоганы:
"Возьми кредит! Собери ребёнка в школу!". Кто виноват в том, что по центральному ТВ собирают СМСками деньги на лечение наших детей за ГРАНИЦЕЙ??? Кто виноват в том, что у нас половина ГОСДУМЫ имеют по два, а то и три гражданства и при этом почему то допущены к ГОСТАЙНЕ? Кто виноват в том, что уровень ОБРАЗОВАНИЯ в РОССИИ стремительно катит