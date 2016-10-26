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Пєсков: Сурков не користується email, комусь довелося попітніти

Середа, 26 жовтня 2016, 14:40

У Кремлі заявляють, що помічник президента Росії Владислав Сурков взагалі не користується електронною поштою.

Про це сказав прес-секретар президента РФ Путіна Дмитро Пєсков.

Він заявив, що тим, хто виклав в інтернет його "листування", довелося неабияк "попотіти, складаючи "документ".

"Це не він (Сурков), більше того, можу додати - він не користується електронною поштою, тому хтось добряче попотів, верстаючи цей "документ", - сказав представник Кремля.

Він додав, що в адміністрації президента РФ ознайомилися з опублікованою "листуванням Суркова". 

На уточнююче питання, чи дійсно Сурков взагалі не користується E-mail навіть для особистого листування, Пєсков підтвердив: "Взагалі не користується".

Відповідаючи на питання про обмеження використання електронної пошти для співробітників адміністрації президента, Пєсков, зокрема, зауважив, що "існує закон про державну таємницю, згідно з яким ми зобов'язані слідувати дуже строго регламентованого режиму при роботі з даними та інформацією, яка становить державну таємницю і яка відноситься до тієї чи іншої кваліфікації держтаємниці".

"Ось це те, що регламентовано, те, що пов'язане з відповідальністю аж до кримінальної, а все інше ніяк не регламентується", - підкреслив Пєсков.

Як відомо, нардеп Антон Геращенко в понеділок після 18 годин запостив у своєму Facebook посилання на матеріали з сайту "Киберхунта" з нібито документами з пошти помічника президента РФ Владислава Суркова.

Один з документів стосується дестабілізації на Закарпатті. Інший документ про нібито план "Шатун", що спрямований на дестабілізацію політичної ситуації в країні протягом листопада 2016 року до березня 2017.

СБУ заявила, що почала перевірку.

ТАССІнтерфакс-Україна

"Українська правда" в Threads

Теми: Путін
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