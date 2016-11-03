Кабмін схвалив доопрацьований проект держбюджету
Кабмін схвалив доопрацьований проект державного бюджету на 2017 рік.
Відповідне рішення було ухвалене на позачерговому засіданні уряду в четвер увечері.
Згідно з інформацією, найближчим часом документ направлять до Верховної Ради для розгляду у другому читанні.
"Я хочу подякувати колегам міністрам, міністерствам за командну роботу над таким важким документом як проект бюджету на 2017 рік", - сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час засідання.
"Сьогодні ми оформимо всі документи і направимо в український парламент...", - додав він.
Українська правда
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