В Луганську терористи затримали проукраїнського блогера

1256 переглядів
0
Середа, 30 листопада 2016, 01:16

Бойовики оприлюднили відео із затриманням луганського блогера Едуарда Неделяєва.

Про це повідомляє Укрінформ.

Згідно з інформацією так званого "МГБ" терористичної організації "ЛНР", затриманий блогер під ніком "Edward Ned" у соцмережах "поширював матеріали, які кваліфіковані експертами як екстремістські". При цьому блогеру, справжнє ім’я якого Едуард Неделяєв, приплели "міцні зв'язки" зі співробітниками українських спецслужб і батальйоном "Айдар", якого давно не існує.

На відео затримання було продемонстровано сарай-майстерню, наповнену різними деталями для роботи з радіоелектронікою.

"Виявлено пристрої, матеріали й обладнання, які можливо застосувати при стеженні, дистанційного управління пристроями та передачі даних, наприклад, координат", - коментує голос за кадром.

Між тим, як повідомляють луганчани у соцмережах, блогера затримали лише за те, що він періодично писав на своїй сторінці у Фейсбуці про життя міста та не боявся висловлювати проукраїнську позицію.

На сторінці користувача Edward Ned справді є багато проукраїнських дописів, луганчанин висловлював свої погляди на ситуацію на окупованій Луганщині та в Росії. 

Крім того, на сторінці зазначається, що Неделяєв є підприємцем, займається конструюванням радіоапаратури. Вказана також адреса його особистого сайту, де автор викладає власні електронні проекти, які можна використовувати безкоштовно.

Теми: Луганськ "ЛНР" АТО
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У Луганській обладміністрації провели обшуки 11 листопада 2016, 00:42
Бойовики "ЛНР" взяли в заручники фанатів "Зорі" – джерело 8 листопада 2016, 11:17
У Станиці Луганській один військовий отримав поранення 25 жовтня 2016, 11:43
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Росія перекинула до Криму зенітно-ракетний комплекс С-300ВМ
В Луганську терористи затримали проукраїнського блогера
Троян: Експерти ФБР привезли нові висновки у справі Шеремета
Австрія вивчає запит на екстрадицію Фірташа до Іспанії
Усі новини
Добре чи погано?

Архітектори про будівлю Театру на Андріївському узвозі

Фото

Митець перетворює тіні на цікаві ілюстрації