В Луганську терористи затримали проукраїнського блогера

Бойовики оприлюднили відео із затриманням луганського блогера Едуарда Неделяєва.

Про це повідомляє Укрінформ.

Згідно з інформацією так званого "МГБ" терористичної організації "ЛНР", затриманий блогер під ніком "Edward Ned" у соцмережах "поширював матеріали, які кваліфіковані експертами як екстремістські". При цьому блогеру, справжнє ім’я якого Едуард Неделяєв, приплели "міцні зв'язки" зі співробітниками українських спецслужб і батальйоном "Айдар", якого давно не існує.

На відео затримання було продемонстровано сарай-майстерню, наповнену різними деталями для роботи з радіоелектронікою.

"Виявлено пристрої, матеріали й обладнання, які можливо застосувати при стеженні, дистанційного управління пристроями та передачі даних, наприклад, координат", - коментує голос за кадром.

Між тим, як повідомляють луганчани у соцмережах, блогера затримали лише за те, що він періодично писав на своїй сторінці у Фейсбуці про життя міста та не боявся висловлювати проукраїнську позицію.

На сторінці користувача Edward Ned справді є багато проукраїнських дописів, луганчанин висловлював свої погляди на ситуацію на окупованій Луганщині та в Росії.

Крім того, на сторінці зазначається, що Неделяєв є підприємцем, займається конструюванням радіоапаратури. Вказана також адреса його особистого сайту, де автор викладає власні електронні проекти, які можна використовувати безкоштовно.