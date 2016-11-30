В Луганске террористы задержали проукраинского блогера

Боевики обнародовали видео с задержанием луганского блогера Эдуарда Неделяева.

Об этом сообщает Укринформ.

Согласно информации так называемого "МГБ" террористической организации "ЛНР", задержанный блогер под ником "Edward Ned" в соцсетях "распространял материалы, квалифицированные экспертами как экстремистские". При этом блоггеру, настоящее имя которого Эдуард Неделяев, приплели "прочные связи" с сотрудниками украинских спецслужб и батальоном "Айдар", которого давно не существует.

На видео задержания был продемонстрирован сарай-мастерская, наполненная различными деталями для работы с радиоэлектроникой.

"Обнаруженаы устройства, материалы и оборудование, которые можно применить при слежке, дистанционного управления устройствами и передачи данных, например, координат", - комментирует голос за кадром.

Между тем, как сообщают луганчане в соцсетях, блогера задержали только за то, что он периодически писал на своей странице в Фейсбуке о жизни города и не боялся высказывать проукраинскую позицию.

На странице пользователя Edward Ned действительно много проукраинских сообщений, луганчанин высказывал свои взгляды на ситуацию на оккупированной Луганщине и в России.

Кроме того, на странице отмечается, что Неделяев является предпринимателем, занимается конструированием радиоаппаратуры. Указан также адрес его личного сайта, где автор излагает собственные электронные проекты, которые можно использовать бесплатно.