В Луганске террористы задержали проукраинского блогера
Боевики обнародовали видео с задержанием луганского блогера Эдуарда Неделяева.
Об этом сообщает Укринформ.
Согласно информации так называемого "МГБ" террористической организации "ЛНР", задержанный блогер под ником "Edward Ned" в соцсетях "распространял материалы, квалифицированные экспертами как экстремистские". При этом блоггеру, настоящее имя которого Эдуард Неделяев, приплели "прочные связи" с сотрудниками украинских спецслужб и батальоном "Айдар", которого давно не существует.
На видео задержания был продемонстрирован сарай-мастерская, наполненная различными деталями для работы с радиоэлектроникой.
"Обнаруженаы устройства, материалы и оборудование, которые можно применить при слежке, дистанционного управления устройствами и передачи данных, например, координат", - комментирует голос за кадром.
Между тем, как сообщают луганчане в соцсетях, блогера задержали только за то, что он периодически писал на своей странице в Фейсбуке о жизни города и не боялся высказывать проукраинскую позицию.
На странице пользователя Edward Ned действительно много проукраинских сообщений, луганчанин высказывал свои взгляды на ситуацию на оккупированной Луганщине и в России.
Кроме того, на странице отмечается, что Неделяев является предпринимателем, занимается конструированием радиоаппаратуры. Указан также адрес его личного сайта, где автор излагает собственные электронные проекты, которые можно использовать бесплатно.
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