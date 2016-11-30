Держдеп: Керрі і Лавров можуть зустрітися на конференції в Римі

Держсекретар США Джон Керрі може зустрітися з міністором закордонних справ Росії Сергієм Лавровим під час конференції "Середземноморські діалоги", яка пройде в Римі на початку грудня.

Про це під час брифінгу повідомив офіційний представник Держдепартаменту США Джон Кірбі.

"У мене немає розкладу Секретаря, щоб зачитати вам. ... Але я не можу виключити потенційну можливість зустрічі з міністром закордонних справ Лавровим. Це, звісно, можливо, але ми дамо вам знати, як тільки вона підтвердиться, якщо вона підтвердиться", - заявив Кірбі, відповідаючи на питання журналістів.

Як відомо, у четвер, 17 листопада, глави зовнішньополітичних відомств США і Росії провели особисту зустріч у Лімі в рамках підготовки саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС). За інформацією американської сторони, на переговори виносилися, зокрема, питання врегулювання ситуації в Сирії і Україні.