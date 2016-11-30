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Госдеп: Керри и Лавров могут встретиться на конференции в Риме

Среда, 30 ноября 2016, 04:40

Госсекретарь США Джон Керри может встретиться с министором иностранных дел России Сергеем Лавровым во время конференции "Средиземноморские диалоги", которая пройдет в Риме в начале декабря.

Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби.

"У меня нет расписания Секретаря, чтобы зачитать вам. ... Но я не могу исключить потенциальную возможность встречи с министром иностранных дел Лавровым. Это, конечно, возможно, но мы дадим вам знать, как только она подтвердится, если она подтвердится", - заявил Кирби, отвечая на вопрос журналистов.

Как известно, в четверг, 17 ноября, главы внешнеполитических ведомств США и России провели личную встречу в Лиме в рамках подготовки саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). По информации американской стороны, на переговоры выносились, в частности, вопросы урегулирования ситуации в Сирии и Украине.

Темы: СШАРосcияИталия
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