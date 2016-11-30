У Росії заговорили про підрив кордонів України та Польщі

Державна Дума РФ вважає, що спільне прийняття парламентами України і Польщі Декларацію пам'яті та солідарності є проявом русофобії і провокацією проти Росії.

Про це йдеться у постанові, ухваленій депутатами Думи в середу.

"Політики обох країн намагаються затушувати проблеми власних взаємин, демонструючи бажання "дружити проти спільного ворога". Цією провокацією вони не тільки завдають непоправної шкоди відносинам з Росією, але і підривають непорушність власних кордонів", – заявили в Думі.

Там вважають, що Україна і Польща хочуть "заднім числом переписати історію і провести ревізію початку та підсумків Другої світової війни".

Російські депутати здивувалися, що Польща засуджує пакт Молотова-Ріббентропа, але при цьому сама укладала з нацистською Німеччиною різні угоди. Також вони додали, що Україна відігравала важливу роль у прийнятті рішень керівництвом СРСР і стала одним з перших членів ООН.

"Державна Дума заявляє, що Росія, як продовжувач СРСР, держави-переможця у Другій світовій війні, не допустить перегляду її історії і вироку Нюрнберзького трибуналу, які розставили всі крапки над "і" у питанні про винуватців розв'язування самої кровопролитної війни в історії людства", – йдеться в заяві.

Там також заявили, що РФ не допустить "ревізії післявоєнного світоустрою, одним з гарантів якого вона є".

Держдума РФ закликала парламенти США і Великобританії як союзників у Другій світовій війні приєднатися до цієї заяви.

Також там заявили, що вважають прийняту Україною і Польщею Декларацію незаконною і додали, що "будуть ставитися до будь-яких спроб спиратися на факт її прийняття з боку третіх країн і міжнародних організацій як до ворожих дій" щодо Росії.

Як відомо, парламенти України та Польщі прийняли спільну Декларацію пам'яті та солідарності 20 жовтня. Очікується, що новий парламент Литви приєднається до неї пізніше.

У декларації підкреслюється, що обидві країни пережили трагедію через імперську політику Росії, зокрема – через пакт Молотова-Ріббентропа, який призвів до початку Другої світової війни та окупації Польщі нацистською Німеччиною та Радянським Союзом у вересні 1939 року.

Також документ засуджує нинішню окупацію Росією територій України і підкреслює необхідність боротьби за їх звільнення.

Олег Шанковський, УП