Трамп заявив, що піде з бізнесу

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Середа, 30 листопада 2016, 14:28

15 грудня обраний президент США Дональд Трамп проведе прес-конференцію, на якій заявить про припинення ведення бізнесу.

Про це він повідомив у своєму твіттері.

"Я проведу велику прес-конференцію в Нью-Йорку разом з моїми дітьми 15 грудня, щоб обговорити той факт, що я покину свій великий бізнес повністю, щоб зосередитися на управлінні країною, щоб зробити її знову великою!" – написав він.

Трамп повідомив, що відповідні юридичні документи вже готуються.

"Президентство – значно важливіше завдання!" – додав він.

Як відомо, Трамп заступить на посаду 20 січня.

Олег Шанковський, УП

Теми: Трамп США
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IP: 176.67.12.---Горинич30.11.2016 14:58
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