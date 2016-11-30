Трамп заявил, что уйдет из бизнеса

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Среда, 30 ноября 2016, 14:28

15 декабря избранный президент США Дональд Трамп проведет пресс-конференцию, на которой заявит о прекращении ведения бизнеса.

Об этом он сообщил в своем твиттере.

"Я проведу большую пресс-конференцию в Нью-Йорке вместе с моими детьми 15 декабря, чтобы обсудить тот факт, что я покину свой большой бизнес полностью, чтобы сосредоточиться на управлении страной, чтобы сделать ее снова великой!" – написал он.

Трамп сообщил, что соответствующие документы уже готовятся.

"Президентство – значительно более важная задача!" – добавил он.

Как известно, Трамп вступит в должность 20 января.

Олег Шанковский, УП

Темы: Трамп США
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IP: 176.67.12.---Горинич30.11.2016 14:58
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